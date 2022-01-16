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В Кремле заявили, что исключили для себя размещение наступательного вооружения в Украине

Новина українською →
Россия, Воскресенье 16 января 2022 17:29
В Кремле заявили, что исключили для себя размещение наступательного вооружения в Украине Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Ольга Белей

Россия исключает для себя размещение наступательного вооружения на территории Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

"Мы не можем исключить, что наши партнеры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы, со своей стороны, исключаем для себя размещение наступательного вооружения там", - заявил Дмитрий Песков в интервью Венедиктову.

По словам Пескова, поэтому Россия требует для себя юридически закрепленных гарантий.

Напомним, накануне стало известно, что у США есть доказательство того, что Россия готовит повод для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".

Кроме того, в США заявили, что подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину. Но пока не собираются их раскрывать.

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