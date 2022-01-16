В Кремле заявили, что исключили для себя размещение наступательного вооружения в Украине
Россия исключает для себя размещение наступательного вооружения на территории Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
"Мы не можем исключить, что наши партнеры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы, со своей стороны, исключаем для себя размещение наступательного вооружения там", - заявил Дмитрий Песков в интервью Венедиктову.
По словам Пескова, поэтому Россия требует для себя юридически закрепленных гарантий.
Напомним, накануне стало известно, что у США есть доказательство того, что Россия готовит повод для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".
Кроме того, в США заявили, что подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину. Но пока не собираются их раскрывать.