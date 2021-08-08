ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нужно дальше давить на РФ: МИД сделал заявление к годовщине агрессии России против Грузии

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 августа 2021 11:52
Нужно дальше давить на РФ: МИД сделал заявление к годовщине агрессии России против Грузии Фото: МИД сделал заявление к годовщине агрессии России против Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины сделало заявление к годовщине агрессии России против Грузии. Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия длительное время находятся под российской оккупацией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

Украина подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также преданность стратегическому партнерству между нашими государствами.

"Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна немедленно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций. Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию", - говорится в заявлении.

Напомним, США и еще шесть стран призвали Россию отменить признание оккупированных районов Грузии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Российская Федерация Украина
NEWS
Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще двоих ранили
Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще двоих ранили
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация