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Потрібно далі тиснути на РФ: МЗС зробило заяву до річниці агресії Росії проти Грузії

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Київ, Неділя 08 серпня 2021 11:52
Потрібно далі тиснути на РФ: МЗС зробило заяву до річниці агресії Росії проти Грузії Фото: МЗС зробило заяву до річниці агресії Росії проти Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України зробило заяву до річниці агресії Росії проти Грузії. Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія тривалий час знаходяться під російською окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

Україна підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами.

"Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій. Закликаємо міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Російську Федерацію", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, США та ще шість країн закликали Росію скасувати визнання окупованих районів Грузії.

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