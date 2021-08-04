США и еще шесть стран призвали Россию отменить признание оккупированных районов Грузии

Семь стран Совета безопасности ООН призвали Россию отменить признание оккупированных районов Грузии - Абхазии и Южной Осетии. Заявление подписали США, Британия, Франция, Эстония, Ирландия и Норвегия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ , который опубликовала миссия Франции в ООН.

Страны выразили недовольство тем, что российские войска продолжают незаконно находиться на оккупированных территориях Грузии и контролировать Абхазию и Южную Осетию. Такие действия, как отмечается в документе, нарушают международное право.

Страны также осудили провокации, которые Россия продолжает совершать, а именно - усиливает военное присутствие, осуществляет незаконные задержания, похищает местное население и ограничивает свободу передвижения.

"Сегодня мы вновь призываем Россию полностью выполнить свои обязательства: немедленно вывести свои войска и отменить свое признание так называемой независимости территорий Грузии, и не препятствовать созданию механизма международной безопасности", - говорится в заявлении семи стран.