Меркель: проблема миграции требует глобального решения

Также Меркель подчеркнула на работоспособности большой коалиции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос урегулирования миграции в Евросоюзе станет определяющим для дальнейшего существования сообщества. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, Меркель указала на то, что нужны переговоры с африканскими странами для преодоления нелегальной миграции.

"Миграция - это глобальная проблема, которая требует глобального решения", - цитирует слова Меркель к парламентариям агентство Reuters.

Так, ввиду разрешения спора в отношении беженцев в рядах Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который вызвал правительственный кризис, Ангела Меркель подчеркнула на работоспособности большой коалиции.

"Мы находимся в правительстве уже более 100 дней и мы уже немало сделали", - подчеркнула Меркель.

"Это федеральное правительство работает и осознает, что впереди еще немало работы", - добавила она.

Как отмечается, в своей речи в Бундестаге Ангела Меркель также отметила необходимость увеличения расходов на оборону, а также призвала к компромиссу в торговом споре между ЕС и США.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия проверит договоренность между немецкими партиями относительно беженцев.

Также добавим, что власти ЕС отправят 10 тыс. пограничников на границы Европы.