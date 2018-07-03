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Єврокомісія перевірить домовленість між німецькими партіями щодо біженців

НовиниПолітика    03.07.2018 - 16:43
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Єврокомісія перевірить домовленість між німецькими партіями ХДС і ХСС щодо біженців

Європейська комісія перевірить відповідність правовим нормам Європейського союзу досягнуті домовленості між німецькими партіями Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) щодо біженців. Про це у вівторок, 3 липня, заявили в Брюсселі, передає Reuters.

Повідомляється, що юридична служба Єврокомісії проаналізує досягнутий компроміс, зокрема, плани створення так званих "транзитних центрів" у Німеччині поблизу кордону з Австрією.

При цьому голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що, на перший погляд, угоду між партіями не суперечить європейським нормам.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер прийшли до компромісу з питання мігрантів. Співрозмовники провели зустріч в офісі голови бундестагу Вольфганга Шойбле. Шойбле був присутній на зустрічі.

Раніше Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини.

У Німеччині в аеропорту невідомий з ножем напав на охоронця Меркель і голова МВС Німеччини прийшли до компромісу з питання мігрантів
Теги публікації: Еврокомиссия, Германия, Жан-Клод Юнкер, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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