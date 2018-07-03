Єврокомісія перевірить домовленість між німецькими партіями щодо біженців

Єврокомісія перевірить домовленість між німецькими партіями ХДС і ХСС щодо біженців

Європейська комісія перевірить відповідність правовим нормам Європейського союзу досягнуті домовленості між німецькими партіями Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) щодо біженців. Про це у вівторок, 3 липня, заявили в Брюсселі, передає Reuters.

Повідомляється, що юридична служба Єврокомісії проаналізує досягнутий компроміс, зокрема, плани створення так званих "транзитних центрів" у Німеччині поблизу кордону з Австрією.

При цьому голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що, на перший погляд, угоду між партіями не суперечить європейським нормам.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер прийшли до компромісу з питання мігрантів. Співрозмовники провели зустріч в офісі голови бундестагу Вольфганга Шойбле. Шойбле був присутній на зустрічі.

Раніше Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини.