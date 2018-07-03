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Интервью

Власти ЕС отправит 10 тыс. пограничников на границы Европы

НовостиПолитика    03.07.2018 - 21:30
Фото: флаг Евросоюза (РБК-Украина)
Фото: флаг Евросоюза (РБК-Украина)

Права пограничников хотят расширить

Европейский совет принял предложение Еврокомиссии разместить к 2020 году 10 тыс. пограничников на внешних границах Евросоюза. Об сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщается на сайте Европейской комиссии.

"Исходя из предложений Комиссии, к 2020 году мы отправим 10 тыс. пограничников Европейского союза на внешние границы Европейского союза. Это важное решение Европейского совета. Первоначально считалось, что нам придется делать это до 2027 года. Теперь мы говорим о 2020 годе", - говорится в заявлении.

Так, Юнкер заявляет, что права пограничников также необходимо расширить, разрешив им предпринимать активные шаги​.

"Эти пограничники должны иметь возможность действовать также в третьих странах, хотя и всегда с разрешения этих стран", - уточнил глава Еврокомиссии.

По его словам, необходимо также договариваться со странами Северной Африки по вопросу создания в них центров по приему мигрантов, чтобы "избегать любого возврата к неоколониалистскому поведению".

"Мы не собираемся решать судьбы Африки, а скорее намерены обсуждать их с Африкой, в частности с севером Африки", - подчеркнул Юнкер, отметив, что во время саммита ЕС состоялось обсуждение этого вопроса.

Глава Европейской комиссии также напомнил, что страны ЕС договорились внести не менее 500 млн евро в целевой фонд для Африки и приветствовал решение ЕС выделить 3 млрд евро для борьбы с миграционным кризисом.

Миграционный саммит ЕС состоялся 28-30 июня. Страны Евросоюза договорились усилить меры по борьбе с нелегальной миграцией из Ливии и региона Сахель, поддерживать Италию и другие страны в деле охраны побережья.

Напомним, ранне сообщалось, что Австрия планирует усилить охрану границ.

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Теги публикации: Евросоюз, пограничники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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