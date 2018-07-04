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Меркель: проблема міграції вимагає глобального рішення

НовиниПолітика    04.07.2018 - 16:22
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Також Меркель наголосила на працездатності великої коаліції

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що питання врегулювання міграції в Євросоюзі стане визначальним для подальшого існування спільноти. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється Меркель вказала на те, що потрібні переговори з африканськими країнами задля подолання нелегальної міграції.

"Міграція - це глобальна проблема, яка потребує глобального вирішення", - цитує слова Меркель до парламентарів агенція Reuters.

Так, з огляду на залагодження суперечки щодо біженців у лавах Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), яка спричинила урядову кризу, Анґела Меркель наголосила на працездатності великої коаліції.

"Ми перебуваємо в уряді вже понад 100 днів і ми вже чимало зробили", - підкреслила Меркель.

"Цей федеральний уряд працює і усвідомлює, що попереду ще чимало роботи", - додала вона.

Як зазначається, у своїй промові в Бундестазі Анґела Меркель також наголосила на необхідності збільшення видатків на оборону, а також закликала до компромісу в торговельній суперечці між ЄС та США.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Єврокомісія перевірить домовленість між німецькими партіями щодо біженців.

Також додамо, що влада ЄС відправить 10 тис. прикордонників на кордони Європи.

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Теги публікації: миграция, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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