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"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский призвал стран-партнеров немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Он отметил необходимость сделать это в условиях войны и по сокращенной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время онлайн-выступления на международной донорской конференции высокого уровня по Украине в Варшаве.

"Нужен быстрый шаг Украины в Европейский союз. Членство Украины в ЕС должно быть абсолютной реальностью, не просто обещаниями или перспективами, а практическими шагами. Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы это знаете. Я уверен, что большинство из вас это прекрасно понимают. Украине нужно быстро двигаться в Европейский Союз, приобретая статус кандидата, который нужно предоставить прямо сейчас, в условиях войны и по специальной сокращенной процедуре", - отметил президент.

Напомним, ранее стало известно, что Украина до конца текущей недели завершит вторую часть опросника ЕС.

Также сообщалось, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в летом этого года, а полноценно получить членство страна рассчитывает в 2024 году.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзВступление в ЕСВойна России против Украины