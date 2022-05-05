"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС

"Нужен быстрый шаг Украины в Европейский союз. Членство Украины в ЕС должно быть абсолютной реальностью, не просто обещаниями или перспективами, а практическими шагами. Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы это знаете. Я уверен, что большинство из вас это прекрасно понимают. Украине нужно быстро двигаться в Европейский Союз, приобретая статус кандидата, который нужно предоставить прямо сейчас, в условиях войны и по специальной сокращенной процедуре", - отметил президент.

Напомним, ранее стало известно, что Украина до конца текущей недели завершит вторую часть опросника ЕС.

Также сообщалось, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в летом этого года, а полноценно получить членство страна рассчитывает в 2024 году.

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