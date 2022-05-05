"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС

"Потрібен швидкий крок України в Європейський союз. Членство України в ЄС має бути абсолютною реальністю, не просто обіцянками чи перспективами, а практичними кроками. Я знаю, що ми готові до цих кроків, і ви це знаєте. Я впевнений, що більшість із вас це чудово розуміють. Україні потрібно швидко рухатися до Європейського Союзу, набуваючи статусу кандидата, який потрібно надати прямо зараз, в умовах війни і за спеціальною скороченою процедурою", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна до кінця поточного тижня завершить другу частину опитувальника ЄС.

Також повідомлялося, що Україна може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу вже в влітку цього року, а повноцінно отримати членство країна розраховує у 2024 році.

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