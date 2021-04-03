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Нужен аэропорт: Резников назвал условие для привлечения инвесторов на Донбасс

Новина українською → Украина, Суббота 03 апреля 2021 22:19
Нужен аэропорт: Резников назвал условие для привлечения инвесторов на Донбасс Фото: Алексей Резников (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников назвал три условия для привлечения иностранных инвесторов на Донбасс. По его словам, главной задачей сейчас является открытие аэропорта в Донецкой или Луганской области.

Об этом речь шла в эфире телеканала "Дом".

Как рассказал Резников, для иностранных инвесторов главными условиями являются: инфраструктура, рынок труда и рынок сбыта. С рынком труда на Донбассе, как отметил вице-премьер, проблемы нет, потому что там "живут люди, которые привыкли работать".

"Я уже не говорю о 400 тысячах внутренне перемещенных лиц, которые проживают только на территории Донецкой и Луганской областей. Они хотят работать, им нужна работа. То есть по рынку труда вопросов нет", - сказал он.

Рынком сбыта, по мнению Резникова, могут выступить страны Европы. Он пояснил, что Украина может заменить Китай, где европейские компании раньше строили свои заводы.

"Не надо строить в Китае завод, чтобы потом во время пандемии коронавируса хвататься за голову... Европейцы и другой мир поняли, что строить заводы в Китае - далеко оказывается. Мы говорим: пожалуйста, стройте у нас", - отметил министр.

Инфраструктура на Донбассе также развивается, по словам Резникова. В частности, он напомнил о строительстве автодорог в Донецкой и Луганской областях. Однако главной задачей является открытие аэропорта на Донбассе.

"Мы сейчас анализируем, как это устроено в других городах мира, где тоже напряженная военная ситуация... Мы изучаем опыт, смотрим на нашу ситуацию и ищем решение. Может, перевозить хотя бы не карго-грузы, но меньшие объемы. Хотя бы создать условия для малой моторной авиации", - добавил он.

Напомним, ранее Резников предлагал построить "пояс успешности" для восстановления Донбасса.

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