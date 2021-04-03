Потрібен аеропорт: Резніков назвав умову для залучення інвесторів на Донбас

Віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков назвав три умови для залученні іноземних інвесторів на Донбас. За його словами, головною задачею зараз є відкриття аеропорту в Донецькій або Луганській області.

Як розповів Резніков, для іноземним інвесторів головними умовами є: інфраструктура, ринок праці та ринок збуту. З ринком праці на Донбасі, як зазначив віце-прем'єр, проблеми немає, бо там "живуть люди, які звикли працювати".

"Я вже не кажу про 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які проживають тільки на території Донецької та Луганської областей. Вони хочуть працювати, їм потрібна робота. Тобто щодо ринку праці питань немає", - сказав він.

Ринком збуту, на думку Резнікова, можуть виступити країни Європи. Він пояснив, що Україна може замінити Китай, де європейські компанії раніше будували свої заводи.

"Не треба будувати в Китаї завод, щоб потім під час пандемії коронавірусу хапатися за голову... Європейці й інший світ зрозуміли, що будувати заводи в Китаї - далеко виявляється. Ми говоримо: будь ласка, будуйте у нас", - зазначив міністр.

Інфраструктура на Донбасі також розвивається, за словами Резнікова. Зокрема, він нагадав про будівництво автошляхів у Донецькій та Луганській областях. Однак головним завданням є відкриття аеропорту на Донбасі.

"Ми зараз аналізуємо, як це влаштовано в інших містах світу, де теж напружена військова ситуація... Ми вивчаємо цей досвід, дивимося на нашу ситуацію і шукаємо рішення. Може, перевозити хоча б не карго-вантажі, а менші обсяги. Хоча б створити умови для малої моторної авіації", - додав він.