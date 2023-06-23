Нулевая терпимость к коррупции. В ВСУ отреагировали на скандал с начальником ТЦК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

"Нулевой уровень толерантности к коррупции был и остается принципиальной позицией в Вооруженных силах Украины. Информация, которая распространяется в СМИ о незаконном обогащении одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки, должна быть проверена правоохранительными органами", - пишет пресс-служба.

В Сухопутных войсках призвали дождаться официальных выводов правоохранительных органов и обнародования всей информации.

Скандал с начальником одесского ТЦК

Отметим, что правоохранители недавно возбудили уголовное дело против начальника Одесского областного территориального центра комплектования, подозреваемого в продаже "белых билетов" для освобождения от мобилизации. Его отстранили от исполнения служебных полномочий.

Также журналисты выяснили, что жена военкома во время войны приобрела элитный автомобиль. В частности, семья Борисова купила в Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, со своей стороны, заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине.