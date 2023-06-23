Нулевая терпимость к коррупции. В ВСУ отреагировали на скандал с начальником ТЦК
Вооруженные силы Украины будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения начальника Одесского военкомата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.
"Нулевой уровень толерантности к коррупции был и остается принципиальной позицией в Вооруженных силах Украины. Информация, которая распространяется в СМИ о незаконном обогащении одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки, должна быть проверена правоохранительными органами", - пишет пресс-служба.
В Сухопутных войсках призвали дождаться официальных выводов правоохранительных органов и обнародования всей информации.
Скандал с начальником одесского ТЦК
Отметим, что правоохранители недавно возбудили уголовное дело против начальника Одесского областного территориального центра комплектования, подозреваемого в продаже "белых билетов" для освобождения от мобилизации. Его отстранили от исполнения служебных полномочий.
Также журналисты выяснили, что жена военкома во время войны приобрела элитный автомобиль. В частности, семья Борисова купила в Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, со своей стороны, заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине.
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