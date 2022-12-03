Нуланд про війну: Україна бореться за всіх нас

Україна у війні проти Росії бореться не лише за себе, а й за весь цивілізований світ. Її перемога у війні гарантує збереження свободи.

Про це під час зустрічі з українськими журналістами заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає РБК-Україна .

"Україна виграє цю війну. Путін (глава Кремля Володимир Путін - ред.) програє. Мені було важливо сказати всім нашим українським колегам та друзям, що так, вони борються, а ми підтримуємо, щоб Україна вижила та процвітала. Але це також і гарантія збереження свободи, Україна бореться за всіх нас", - заявила чиновниця.

Також Нуланд додала, що під час свого дводенного візиту до України вона провела зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем, головою ОП Андрієм Єрмаком, багатьма іншими міністрами, топ-чиновниками та нардепами, представниками громадянського суспільства, а також приватним бізнесом, який розробляє високотехнологічні рішення для української армії.