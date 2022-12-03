RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нуланд о войне: Украина борется за всех нас

Фото: Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Украина в войне против России борется не только за себя, но и за весь цивилизованный мир. Ее победа в войне гарантирует сохранение свободы.

Об этом в ходе встречи с украинскими журналистами заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает РБК-Украина.

"Украина выигрывает эту войну. Путин (глава Кремля Владимир Путин - ред.) проигрывает. Мне было важно сказать всем нашим украинским коллегам и друзьям, что да, они борются, а мы поддерживаем, чтобы Украина выжила и процветала. Но это также и гарантия сохранения свободы, Украина борется за всех нас", - заявила чиновница.

Также Нуланд добавила, что во время своего двухдневного визита в Украину она провела встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, главой ОП Андреем Ермаком, многими другими министрами, топ-чиновниками и нардепами, представителями гражданского общества, а также частным бизнесом, который разрабатывает высокотехнологичные решения для украинской армии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Нуланд 3 декабря находится с визитом в Украину.

В ходе визита американская чиновница рассказала, что пакет американской помощи для Украины в размере 37 млрд долларов, за одобрением которого президент США Джо Байден обратился в Конгресс, будет проголосован в ближайшем месяце.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиНуландВойна России против Украины