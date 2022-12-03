Коли США підтримають пакет допомоги на 37 млрд доларів для України: відповідь Нуланд

Пакет американської допомоги для України розміром у 37 млрд доларів, за схваленням якого президент США Джо Байден звернувся до Конгресу, буде проголосовано найближчого місяця.

"Ми очікуємо, що Конгрес розгляне цей пакет у найближчий місяць, це буде все від підтримки безпеки до бюджетної підтримки, великої енергетичної підтримки, гуманітарної підтримки на наступний період", - сказала Нуланд.

Нагадаємо, нещодавно Білий дім повідомив, що звернувся до американського Конгресу з проханням схвалити виділення 37,7 млрд доларів на безпеку та іншу допомогу Україні.

Згідно з пропозицією, новий пакет допомоги буде включати 21,7 млрд доларів оборонної допомоги, а 14,5 млрд доларів планують направити на гуманітарну допомогу і підтримку роботи української влади, 900 млн - на підтримку українців, що проживають у США, 626 млн - на ядерну безпеку України. .

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