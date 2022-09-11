Нуланд не увидела интереса Байдена ко встрече с Путиным на саммите G20

Пока не видна заинтересованность со стороны президента США Джо Байдена во встрече во время саммита G20 на Бали с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" , об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Нуланд сказала, что если Путин появится на Бали, то лидеры G20 должны очень прямо сказать ему о своем видении относительно происходящего в Украине, о нарушении Россией всех возможных принципов, заложенных в ряде документов, которые подписал еще Советский Союз.

"Что касается встречи на Бали, до нее еще пройдет определенное время. Пока я не вижу никакого интереса к Путину со стороны нашего президента", - заявила она.

Напомним, ранее в Офисе президента говорили, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если туда приедет российский президент Владимир Путин.

В Белом доме заявили, что поддерживают присутствие Зеленского на саммите при условии приезда Путина.

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