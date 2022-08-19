ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Белом доме считают, что Зеленский должен участвовать в саммите G-20, если на нем будет Путин

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 20:51
В Белом доме считают, что Зеленский должен участвовать в саммите G-20, если на нем будет Путин Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G-20, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Совет национальной безопасности США настаивает на том, чтобы Зеленский принял участие в саммите - он мог бы присоединиться онлайн, а не лично.

При этом президент США Джо Байден не считает, что Путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет войну против Украины.

Напомним, Путин и глава КНР Си Цзиньпин планируют участвовать в саммите G20 очно.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что Зеленский может посетить G20, если на нем будет присутствовать Путин.

До этого стало известно, что Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите. Зеленский также принял приглашение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Саммит G20
NEWS
Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно
Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам