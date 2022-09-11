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Нуланд не побачила інтересу Байдена до зустрічі з Путіним на саміті G20

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Вашингтон, Неділя 11 вересня 2022 03:53
Нуланд не побачила інтересу Байдена до зустрічі з Путіним на саміті G20 Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Поки не видно зацікавленість з боку президента США Джо Байдена у зустрічі під час саміту G20 на Балі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Нуланд сказала, що якщо Путін з'явиться на Балі, то лідери G20 повинні дуже прямо сказати йому про своє бачення щодо того, що відбувається в Україні, про порушення Росією всіх можливих принципів, закладених у ряді документів, які підписав ще Радянський Союз.

"Що стосується зустрічі на Балі, до неї ще пройде певний час. Поки я не бачу ніякого інтересу до Путіна з боку нашого президента", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента говорили, що Зеленський може відвідати саміт G20 в Індонезії, якщо туди приїде російський президент Володимир Путін.

У Білому домі заявили, що підтримують присутність Зеленського на саміті за умови приїзду Путіна.

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