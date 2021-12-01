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Нуланд: переговори по Донбасу в глухому куті, США можуть зіграти допоміжну роль

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Середа 01 грудня 2021 17:28
Нуланд: переговори по Донбасу в глухому куті, США можуть зіграти допоміжну роль Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки можуть зіграти допоміжну роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Оскільки переговорний процес зайшов у глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд на київському форумі.

За її словами, США давно підтримують мінські угоди, хоча багато пунктів і не виконуються. Але основними вимогами залишаються вивести іноземні війська за межі України і провести вільні незалежні вибори.

"Переговори зайшли в глухий кут, і обидві сторони роблять все для того, щоб мікроелементи затягували обговорення великих елементів. Чи хоче Путін дійсно повернути Донбас? Ми не знаємо, але ми віримо в це і думаємо, що США можуть зіграти допоміжну роль, як ми це робили раніше", - зазначила Нуланд.

Вона уточнила, що мова йде про формат переговорів, який йшов паралельно з нормандським.

"Ми не бачимо жодної альтернативи (мінським угодам, - ред.). Треба починати щось робити, а не просто говорити про мінські угоди. Це вимагає інтенсивної співпраці, політичної волі та громадської підтримки", - додала Нуланд.

Вона також закликала Росію і Україну погодити різдвяне перемир'я.

"Ми бачимо, що наближаються різдвяні свята. Ми закликаємо і Москву, і Київ до співпраці і заходів, в першу чергу щодо припинення вогню в контексті різдвяних свят. Це був би гарний початок", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що США вирішили бути активним учасником врегулювання конфлікту на Донбасі.

А президент Володимир Зеленський говорив, що зараз у цьому питанні йде трек, який паралельний нормандському формату.

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Сполучені Штати Америки Донбас Нуланд
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