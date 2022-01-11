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Нуланд про нові військові навчання Росії біля України: "Йде у протилежному напрямку"

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Вівторок 11 січня 2022 23:13
Нуланд про нові військові навчання Росії біля України: "Йде у протилежному напрямку" Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація розпочала військові навчання в прикордонних з Україною регіонах. Сполучені Штати Америки висловили незадоволення таким рішенням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання CNN.

За словами заступника державного секретаря США Вікторії Нуланд, рішення Російської Федерації провести навчання біля кордонів України - йде всупереч деескалації, яку очікують Штати від Кремля.

"Очевидно, що це йде у прямо протилежному напрямку", - відзначила Нуланд.

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Нуланд Російська Федерація Україна
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