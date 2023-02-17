Нуланд про допомогу США: Розглядаємо надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримування

Сполучені Штати розглядають не лише ту зброю, яка необхідна українським захисникам на полі бою для перемоги, а й ту, що знадобиться для стримування Росії після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , що цитує заступницю державного секретаря США Вікторію Нуланд.

"Ми розглядаємо не тільки те, що Україні знадобиться для негайної боротьби, але й також думаємо про українську армію майбутнього", - зазначила дипломат.

Нуланд не відповіла, чи Вашингтон надасть Києву найближчим часом бойові літаки або ж ракети ATACMS. Однак припустила, що такі типи озброєння можуть бути надані для використання з метою стримування.

"Якщо ми думаємо про армію, щоб мати можливість стримати Росію від повторної агресії, Україна повинна мати складну стійку ППО. Їм знадобиться набагато сильніша оборона кордонів, кращі радари та раннє попередження, аби бути впевненими, що Росія не зможе вторгнутися знову", - вказала заступниця держсекретаря.

За словами дипломатки, поки російський диктатор Володимир Путін або хтось подібний до нього при владі, навіть після закінчення війни не можна бути певним, що вона справді закінчилася.

"Тож навіть якщо буде справедливий мир, має бути довгостроковий план і будівництво української армії майбутнього, щоб вони могли стримувати будь-які майбутні апетити Путіна", - додала Нуланд.