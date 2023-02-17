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Нуланд о помощи США: Рассматриваем предоставление Украине оружия не только для победы, но и для сдерживания

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 04:17
Нуланд о помощи США: Рассматриваем предоставление Украине оружия не только для победы, но и для сдерживания Фото: Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты рассматривают не только то оружие, которое необходимо украинским защитникам на поле боя для победы, но то, что понадобится для сдерживания России после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, что цитирует заместительницу государственного секретаря США Викторию Нуланд.

"Мы рассматриваем не только то, что Украине понадобится для немедленной борьбы, но также думаем об украинской армии будущего", - отметила дипломат.

Нуланд не ответила, предоставит ли Вашингтон Киеву в ближайшее время боевые самолеты или ракеты ATACMS. Однако предположила, что такие типы вооружения могут быть предоставлены для использования в целях сдерживания.

"Если мы думаем об армии, чтобы иметь возможность удержать Россию от повторной агрессии, Украина должна иметь сложную устойчивую ПВО. Им понадобится гораздо более сильная оборона границ, лучшие радары и раннее предупреждение, чтобы быть уверенными, что Россия не сможет вторгнуться снова", - указала заместительниця госсекретаря.

По словам дипломатки, пока российский диктатор Владимир Путин или кто-то похож на него у власти, даже после окончания войны нельзя быть уверенным, что она действительно закончилась.

"Так что если будет справедливый мир, должен быть долгосрочный план и строительство украинской армии будущего, чтобы они могли сдерживать любые будущие аппетиты Путина", - добавила Нуланд.

Напомним, заместитель государственного секретаря пока не видит усталости западных союзников от помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

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