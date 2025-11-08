UA

"Нуль генерації": наймасованіший удар з початку війни зупинив усі ТЕС "Центренерго"

Фото: у компанії заявили, що попри атаки будуть відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 8 листопада, усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію. Причиною стала наймасованіший атака РФ, яку ворог вчинив цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ПАТ "Центренерго".

"Наймасованіший удар по нашим ТЕС з початку війни. Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", - йдеться у повідомленні.

У компанії поінформували, що заради безпеки мовчали, але зробили все, щоб українці пережили минулу зиму зі світлом і теплом, і вдало було розпочато нинішній опалювальний сезон.

Однак, не пройшло й місяця від попереднього удару, і сьогодні вночі, росіяни одночасно били по всій генерації. Тепер усі ТЕС зупинилися і не генерують електроенергію.

"Станції у вогні! Наші ТЕС - не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися… Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!", - повідомили у компанії.

Водночас там додали, що попри більш жорстокі удари РФ, будуть відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію.

"Бо іншого вибору немає. Україна незламна! Українців не зламати!", - резюмували у ПАТ "Центренерго".

Зазначимо, що у "Центренерго" має три теплові електростанції: Зміївську, Трипільську та Вуглегорську. Однак наразі залишається дві, оскільки Вуглегорська ТЕС тимчасово перебуває в окупації.

Масований обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував для ударів безпілотники та ракети різних типів, а ціллю РФ - стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки у низці регіонів України було запроваджено аварійні відключення світла, а в Києві двічі вводили екстрені відключення. Наразі відомо, що в столиці збільшили графіки відключень електроенергії.

Найбільше від ворожого обстрілу постраждав Кременчук - місто залишилося без світла.

Ба більше, через пошкодження енергооб'єктів деякі поїзди рухалися із затримками, а через держкордон України на кілька годин призупинили пропуску операції. Зокрема, у базі даних митниці стався збій через ворожу атаку.

Детальніше про те, що відомо про нічну атаку РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

