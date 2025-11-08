"Нуль генерації": наймасованіший удар з початку війни зупинив усі ТЕС "Центренерго"

"Наймасованіший удар по нашим ТЕС з початку війни. Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", - йдеться у повідомленні.

У компанії поінформували, що заради безпеки мовчали, але зробили все, щоб українці пережили минулу зиму зі світлом і теплом, і вдало було розпочато нинішній опалювальний сезон.

Однак, не пройшло й місяця від попереднього удару, і сьогодні вночі, росіяни одночасно били по всій генерації. Тепер усі ТЕС зупинилися і не генерують електроенергію.

"Станції у вогні! Наші ТЕС - не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися… Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!", - повідомили у компанії.

Водночас там додали, що попри більш жорстокі удари РФ, будуть відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію.

"Бо іншого вибору немає. Україна незламна! Українців не зламати!", - резюмували у ПАТ "Центренерго".

Зазначимо, що у "Центренерго" має три теплові електростанції: Зміївську, Трипільську та Вуглегорську. Однак наразі залишається дві, оскільки Вуглегорська ТЕС тимчасово перебуває в окупації.