Януковичу остаточно присудили 15 років тюрми за втечу та державну зраду

Зазначається, що таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд, який відхилив апеляційні скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Подільського районного суду Києва.

Під час апеляційного розгляду прокурори Офісу генерального прокурора повністю забезпечили позицію обвинувачення. Суд визнав Януковича винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурюванні до дезертирства. Його засуджено за ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 та ч. 2 ст. 408 Кримінального кодексу України.

Покарання призначене за сукупністю злочинів, з урахуванням попереднього вироку Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року, яким експрезидента було засуджено до 13 років ув’язнення за державну зраду та пособництво РФ у веденні агресивної війни проти України.

Також набрав законної сили вирок колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику Служби безпеки президента України. Його засуджено до 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через кордон та дезертирство.

Судом встановлено, що 23 лютого 2014 року Янукович, діючи у змові з ексначальником Служби безпеки президента та за сприяння представників Російської Федерації, незаконно перетнув державний кордон України повітряним шляхом. Він організував переправлення щонайменше 20 осіб зі свого близького оточення та військовослужбовців УДО.

Переліт відбувався поза пунктами пропуску - трьома російськими військовими гвинтокрилами з околиць села Урзуф Донецької області до військового аеродрому в Єйську (РФ). Далі маршрут пролягав через Анапу, після чого Януковича доставили військово-транспортним літаком ЗС РФ до аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму.

Надалі експрезидент ухвалив рішення остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту РФ в Севастополі, він підбурив військовослужбовців УДО до дезертирства. Частина з них разом із Януковичем морським шляхом виїхала до Росії та на службу в Україні більше не повернулася.

За даними слідства, маршрут пересування президента-втікача повністю контролювався та супроводжувався співробітниками Федеральної служби охорони та військовими Південного військового округу РФ і погоджувався безпосередньо з президентом Росії.