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Януковича снова вызывают на допрос

Новости » Политика     04.05.2020 - 11:53
Януковича снова вызывают на допрос
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Экс-президента вызывают на допрос на 9 июля

Экс-президента Украины Виктора Януковича снова вызывают на допрос из-за неявки. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Януковича вызывают на допрос на 9 июля.

"В связи с неявкой 30.04.2020 года, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.н., на 15 ч. 00 мин. 13 мая 2020 года до следователя третьего отдела Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000046, по адресу: г. Киев, ул. Симона Петлюры, 15, кабинет №513, тел. (044) 294-64", - говорится в сообщении.

Напомним, НАПК раскрыло информацию о возможном конфликте интересов у первого заместителя директора Госбюро расследований Александра Бабикова.

РБК-Украина писало, что агентство направило запрос в ГБР по поводу наличия конфликта интересов по делам Майдана, о которых стало известно только после освещения информации о подозрении экс-нардепу Татьяне Черновол.

Мэр Черкасс сообщил о получении повестки на допрос Вятрович не помнит детали финансирования форума по Голодомору, - ГБР
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