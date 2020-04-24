Януковича вызвали на допрос в ГБР

Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)

Януковича вызывают на допрос по делу Владимира Заманы

Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

В частности, на сайте Госбюро расследований опубликована повестка о вызове на допрос. Согласно сообщению, Янукович вызывается на допрос 30 апреля к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ГБР.

Также уточняется, что Януковича вызывают для определения процессуального статуса и проведения следственных в уголовном производстве №62019000000000046. Отметим, производство под этим номером открыто в отношении бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Напомним, в мае прошлого года суд отпустил Заману из-под стражи. Следствие настаивает, что он в течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений, а также сократил личный состав Вооруженных сил Украины больше, чем предусматривалось законом.

Отметим, ранее вышло журналистское расследование о том, что первый замглавы ГБР Александр Бабиков защищал интересы Януковича.