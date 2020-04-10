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Обыски у Черновол проходят по делу о пожаре в офисе Партии регионов в 2014

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 09:45
Обыски у Черновол проходят по делу о пожаре в офисе Партии регионов в 2014
Фото: Татьяна Черновол (eurosolidarity.org)

В Госбюро расследований подтвердили обыски у Черновол

Обыски у экс-нардепа Татьяны Черновол проходят в рамках дела о гибели человека в ходе пожара в офисе Партии регионов во время Майдана. Об этом сообщают источники РБК-Украина в Госбюро расследований.

В Госбюро расследований подтвердили РБК-Украина, что у Черновол проводят обыск. Обыски проходят по решению суда в рамках дела о гибели человека в ходе пожара в офисе Партии регионов во время Майдана.

Ранее Черновол написала на своей странице в Facebook, что у нее проводят обыски сотрудники ГБР.

Добавим, Татьяна Черновол - бывшая народная депутатка, журналистка и общественный деятель. Когда была журналисткой, занималась расследованием коррупционных схем режима Виктора Януковича, акциям на Майдане во время Революции Достоинства.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. В документе говорится, что ГБР открыло производство по факту "создания и координирования Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории г. Одесса".

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Новости Украины Партия регионовТатьяна Чорноволобыск
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