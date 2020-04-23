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Дело Майдана: НАПК раскрыло информацию о возможном конфликте интересов у Бабикова

Новости » Общество     23.04.2020 - 09:04
Дело Майдана: НАПК раскрыло информацию о возможном конфликте интересов у Бабикова
Фото: Александр Бабиков (из открытых источников)

НАПК направило запрос в ГБР по поводу наличия конфликта интересов

НАПК раскрыло информацию о возможном конфликте интересов у первого заместителя директора Госбюро расследований Александра Бабикова. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

Новиков отметил, что агентство направило запрос в ГБР по поводу наличия конфликта интересов по делам Майдана, о которых стало известно только после освещения информации о подозрении экс-нардепу Татьяне Черновол.

"К нам ранее обращался Бабиков, поскольку он сам не заинтересован в том, чтобы получить протокол от НАПК о конфликте интересов. Мы ему разъяснили, что фактически имеет место потенциальный конфликт интересов. Вместе с тем, этот потенциальный конфликт интересов станет реальным только если Бабиков станет и.о директора ГБР и начнет принимать любые решения относительно тех дел, где он ранее был защитником, или в отношении тех людей, которые ведут эти дела", - заявил Новиков.

Напомним, и.о. директора ГБР Александр Соколов ранее заявлял, что Бабиков до момента назначения директора Госбюро расследований может временно исполнять обязанности руководителя ведомства.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Председатель фракции "Слуга народа" это решение раскритиковал.

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