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Януковича знову викликають на допит

Новини » Політика     04.05.2020 - 11:53
Януковича знову викликають на допит
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Екс-президента викликають на допит на 9 липня

Екс-президента України Віктора Януковича знову викликають на допит через неявку. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Януковича викликають на допит на 9 липня.

"У зв’язку з неявкою 30.04.2020 року, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, повторно викликається Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., на 15 год. 00 хв. 13 травня 2020 року до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста О.О., для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046, за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет №513, тел. (044) 294-64", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НАЗК розкрило інформацію про можливий конфлікт інтересів у першого заступника директора Держбюро розслідувань Олександра Бабікова.

РБК-Україна писало, що агенство направило запит до ДБР з приводу наявності конфлікту інтересів у справах Майдану, про які стало відомо тільки після висвітлення інформації про підозру екс-нардепу Тетяні Чорновіл.

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