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Януковича вызвали на допрос в суд

Новости » Политика    08.10.2019 - 11:15
Януковича вызвали на допрос в суд
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Экс-президент должен явиться в апелляционный суд 18 октября

Экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали на допрос в Киевский апелляционный суд на 18 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий курьер".

Сообщается, что вызов в суд осуществляется в рамках уголовного производства №11 кп/824/1356/2019.

"Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 18 октября 2019 года. Местонахождение суда: г. Киев, ул. Соломянская, 2а. Дополнительно просим предоставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт)", - говорится в тексте повестки, опубликованной в газете "Урядовий курьер".

Как известно, Киевский апелляционный суд продолжает слушание апелляции на приговор Януковичу в деле о государственной измене.

Это уже не первая повестка экс-президенту Виктору Януковичу. Как сообщало ранее РБК-Украина Киевский апелляционный суд уже вызвал бывшего президента Украины на заседание 30 сентября. Как было сказано в повестке, Януковича вызывают в суд как обвиняемого.

Напомним, в январе 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы. Адвокаты Януковича собираются обжаловать приговор. Отметим, что с февраля 2014 года бывший президент Украины находится в России.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Янукович готовится вернуться в Украину. Адвокаты готовят документы, чтобы обеспечить его пребывание в стране. Адвокат Януковича Виталий Сердюк ранее заявлял, что бывший президент хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко. Как отметил адвокат, основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности "виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота".

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