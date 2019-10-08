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Януковича знову викликали на допит до суду

Новини » Політика    08.10.2019 - 11:15
Януковича знову викликали на допит до суду
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Екс-президент має з'явитися в апеляційний суд 18 жовтня

Екс-президента України Віктора Януковича викликали на допит до Київського апеляційного суду на 18 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий кур'єр".

Повідомляється, що виклик до суду здійснюється в рамках кримінального провадження №11 кп/824/1356/2019.

"Київський апеляційний суд викликає Вас як обвинуваченого на 11:00 18 жовтня 2019 року. Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом'янська, 2а. Додатково просимо подати такі документи: документ, що посвідчує особу (паспорт)", - йдеться у тексті повістки, опублікованої у газеті "Урядовий кур'єр".

Як відомо, Київський апеляційний суд продовжує слухання апеляції на вирок Януковичу у справі про державну зраду.

Це вже не перша повістка екс-президенту Віктору Януковичу. Як повідомляло раніше РБК-Україна, Київський апеляційний суд уже викликав колишнього президента України на засідання 30 вересня. Як сказано було у повістці, Януковича викликають до суду як обвинуваченого.

Нагадаємо, в січні 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді і веденні агресивної війни і засудили до 13 років тюрми. Адвокати Януковича збираються оскаржити вирок. Зазначимо, що з лютого 2014 року колишній президент України перебуває в Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Янукович готується повернутися в Україну. Адвокати готують документи, щоб забезпечити його перебування в країні. Захист Януковича раніше заявляв, що колишній президент хоче повернутися в Україну після відходу з президентського поста Петра Порошенка. Адвокат Януковича Віталій Сердюк наголосив, що наразі Янукович тимчасово перебуває на території Російської Федерації. За словами адвоката екс-президента, захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість Віктора Януковича перебування на батьківщині. Як зазначив адвокат, основні завдання, поставлені клієнтом, - це забезпечити притягнення до відповідальності "винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту".

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