Янукович подал еще один иск в ОАСК: чего требует

"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины в иной способ, кроме как путем импичмента", - написала она.

По ее словам, Окружной административный суд г. Киева уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

"То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - уточнила Совгиря.