Дело Януковича: экс-президента вызвали в суд для последнего слова на 23 октября

Фото: Виктор Янукович докладывает в суде по видеосвязи (УНИАН)

Дебаты в суде по делу Януковича снова не состоялись

В Оболонском райсуде Киева вновь не состоялись прения по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, судья объявил, что на заседание явивлись адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко.

"От защитника обвиняемого - Рябовола - поступило заявление, что он находится на неотложных следственных действиях. Байдык до сих пор находится в Москве и согласовывает позицию с обвиняемым. Горошинский также направил заявление о том, что он с 11:30 защищает других обвиняемых", - сказал он.

Сердюк заявил, что прибыл не как адвокат, а как потерпевший. Он напомнил о ситуации в суде в августе, когда состоялась потасовка. Юрист заявил, что заключил соглашение с иностранным защитником о защите его прав.

"Против нас было возбуждено уголовное дело. Поэтому мы обратились за правовой помощью к адвокату Стивену Штибауму. Прошу предоставить ему слово в суде для своего заявления", - сказал Сердюк.

Вместе с тем, Сердюк и Федоренко отказались выступать в прениях.

"Передайте мистеру Стивену, что на данном этапе происходят дебаты в совсем другом производстве. Уважаемый защитник Сердюк, если завтра защитники не продолжат выступление, я как председательствующий поставлю на обсуждение вопрос о завершении вашего выступления в прениях. Сейчас перерыв до завтра до 9 часов", - сказал судья.

Напомним, 19 октября адвокаты президента-беглеца Виктора Януковича вновь не прибыли в Оболонский райсуд Киева на заседание по делу о его государственной измене.

Как писало РБК-Украина ранее, по словам адвоката Януковича Александра Горошинського, экс-президент будет выступать с последним словом в суде только в порядке международной правовой помощи.

Добавим, суд Киева вызвал Януковича на 12 октября для провозглашения последнего слова.