Янукович буде у лікарні близько трьох тижнів через важку травму, - адвокат

Фото: Віктор Янукович (скрін відео)

Наразі адвокати збирають всі необхідні для суду довідки

Віктор Янукович не буде присутнім на останньому засіданні суду, так як перебуватиме у лікарні через отриману травму, про це заявив адвокат колишнього президента України у справі про його держзраду Олександр Горошинський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112-Україна".

Як повідомив Горошинський, наразі адвокати збирають всі необхідні для суду довідки.

"Він не має можливості рухатися, у нього лангетка. Як кажуть лікарі, це важка травма, він мінімум 21 день буде (у лікарні, - ред). Відповідні документи ми надамо суду", - сказав Горошинський.

Як відзначає BBC, російські ЗМІ повідомили про те, що колишній президент України отримав травму коліна та спини, впавши на тенісному корті.

Нагадаємо, раніше у росЗМІ заявили, що колишній президент України Віктор Янукович потрапив в реанімаційне відділення московської клініки імені Скліфософського з травмою хребта.

Як раніше писало РБК-Україна, адвокат екс-президента України у справі його держзради Горошинський заявив, що Віктор Янукович хоче особисто приїхати в суд для свого останнього слова.

Зазначимо, що Оболонський районний суд запросив Януковича для останнього слова. Його адвокат раніше зазначав, що екс-президент буде виступати з останнім словом у суді тільки в порядку міжнародної правової допомоги.