Суспільство Освіта Гроші Зміни

НСЗУ зупинила виплати частині лікарень, а керівникам загрожують звільнення: у чому причина

12:43 12.03.2026 Чт
2 хв
Результати перевірок медзакладів уже передали до МОЗ і місцевої влади
aimg Василина Копитко
Більшість лікарень надала пояснення щодо роботи своїх лікарів за сумісництвом (фото: Getty Images)

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) пішла на радикальні заходи щодо медзакладів, які не пояснили аномалії у графіках роботи своїх співробітників. Йдеться про лікарів, які офіційно числяться у кількох клініках одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НСЗУ Наталії Гусак в інтерв’ю каналу "Доктор Булавінова".

Читайте також: З окремими лікарнями НСЗУ розірвала договори через шахрайство: що відомо

Головне:

  • Санкції за мовчання: НСЗУ заморозила виплати лікарням, які не обґрунтували роботу своїх медиків за сумісництвом у кількох закладах одночасно.
  • Цифровий контроль: Порушення виявив автоматичний моніторинг, який звіряє кадровий склад із вимогами контрактів на закупівлю послуг.
  • Загроза звільнень: Результати перевірок передали до МОЗ та місцевої влади для прийняття рішень щодо розірвання контрактів із керівниками медзакладів.

Чому зупинили фінансування

За словами Гусак, відомство запустило систему автоматичного моніторингу. Алгоритми виявляють випадки, коли один фахівець працює у кількох надавачів послуг одночасно, що може суперечити вимогам закупівлі медпослуг.

"Більшість закладів надали нам пояснення, але є такі, що цього не зробили. Тому ми сьогодні зупинили їм оплату відповідно до договору", - підкреслила голова НСЗУ.

Наслідки для керівників

Окрім фінансових санкцій, НСЗУ вже підготувала звіти за результатами моніторингу минулого року. Листи з інформацією про порушення направлені до:

  • Міністерства охорони здоров’я;
  • місцевих органів влади (засновників закладів).

Гусак додала, що на основі цих даних місцева влада зможе переглядати рішення щодо розірвання контрактів з окремими керівниками лікарень, де зафіксовані зловживання.

Читайте також про те, що Програма медичних гарантій пропонує низку послуг, які є безкоштовними для пацієнтів. Однак досі трапляються випадки, коли хворі оплачують їх зі своєї кишені. Втім, ці кошти можна і потрібно повертати.

Раніше ми писали про те, хто може переглядати вашу історію хвороб і чи захищена вона від "зливу".

