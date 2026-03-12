НСЗУ зупинила виплати частині лікарень, а керівникам загрожують звільнення: у чому причина

Головне: Санкції за мовчання: НСЗУ заморозила виплати лікарням, які не обґрунтували роботу своїх медиків за сумісництвом у кількох закладах одночасно.

НСЗУ заморозила виплати лікарням, які не обґрунтували роботу своїх медиків за сумісництвом у кількох закладах одночасно. Цифровий контроль: Порушення виявив автоматичний моніторинг, який звіряє кадровий склад із вимогами контрактів на закупівлю послуг.

Порушення виявив автоматичний моніторинг, який звіряє кадровий склад із вимогами контрактів на закупівлю послуг. Загроза звільнень: Результати перевірок передали до МОЗ та місцевої влади для прийняття рішень щодо розірвання контрактів із керівниками медзакладів.

Чому зупинили фінансування

За словами Гусак, відомство запустило систему автоматичного моніторингу. Алгоритми виявляють випадки, коли один фахівець працює у кількох надавачів послуг одночасно, що може суперечити вимогам закупівлі медпослуг.

"Більшість закладів надали нам пояснення, але є такі, що цього не зробили. Тому ми сьогодні зупинили їм оплату відповідно до договору", - підкреслила голова НСЗУ.

Наслідки для керівників

Окрім фінансових санкцій, НСЗУ вже підготувала звіти за результатами моніторингу минулого року. Листи з інформацією про порушення направлені до:

Міністерства охорони здоров’я;

місцевих органів влади (засновників закладів).

Гусак додала, що на основі цих даних місцева влада зможе переглядати рішення щодо розірвання контрактів з окремими керівниками лікарень, де зафіксовані зловживання.