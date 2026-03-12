НСЗУ зупинила виплати частині лікарень, а керівникам загрожують звільнення: у чому причина

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) пішла на радикальні заходи щодо медзакладів, які не пояснили аномалії у графіках роботи своїх співробітників. Йдеться про лікарів, які офіційно числяться у кількох клініках одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НСЗУ Наталії Гусак в інтерв’ю каналу "Доктор Булавінова".
Головне:
За словами Гусак, відомство запустило систему автоматичного моніторингу. Алгоритми виявляють випадки, коли один фахівець працює у кількох надавачів послуг одночасно, що може суперечити вимогам закупівлі медпослуг.
"Більшість закладів надали нам пояснення, але є такі, що цього не зробили. Тому ми сьогодні зупинили їм оплату відповідно до договору", - підкреслила голова НСЗУ.
Окрім фінансових санкцій, НСЗУ вже підготувала звіти за результатами моніторингу минулого року. Листи з інформацією про порушення направлені до:
Гусак додала, що на основі цих даних місцева влада зможе переглядати рішення щодо розірвання контрактів з окремими керівниками лікарень, де зафіксовані зловживання.
Читайте також про те, що Програма медичних гарантій пропонує низку послуг, які є безкоштовними для пацієнтів. Однак досі трапляються випадки, коли хворі оплачують їх зі своєї кишені. Втім, ці кошти можна і потрібно повертати.
Раніше ми писали про те, хто може переглядати вашу історію хвороб і чи захищена вона від "зливу".