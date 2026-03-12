RU

Общество Образование Деньги Изменения

НСЗУ остановила выплаты части больниц, а руководителям грозят увольнения: в чем причина

12:43 12.03.2026 Чт
2 мин
Результаты проверок медучреждений уже передали в Минздрав и местные власти
aimg Василина Копытко
Большинство больниц предоставили объяснения по работе своих врачей по совместительству (фото: Getty Images)

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) пошла на радикальные меры в отношении медучреждений, которые не объяснили аномалии в графиках работы своих сотрудников. Речь идет о врачах, которые официально числятся в нескольких клиниках одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НСЗУ Натальи Гусак в интервью каналу "Доктор Булавинова".

Читайте также: С отдельными больницами НСЗУ разорвала договоры из-за мошенничества: что известно

Главное:

  • Санкции за молчание: НСЗУ заморозила выплаты больницам, которые не обосновали работу своих медиков по совместительству в нескольких учреждениях одновременно.
  • Цифровой контроль: Нарушения обнаружил автоматический мониторинг, который сверяет кадровый состав с требованиями контрактов на закупку услуг.
  • Угроза увольнений: Результаты проверок передали в Минздрав и местные власти для принятия решений о расторжении контрактов с руководителями медучреждений.

Почему остановили финансирование

По словам Гусак, ведомство запустило систему автоматического мониторинга. Алгоритмы выявляют случаи, когда один специалист работает у нескольких поставщиков услуг одновременно, что может противоречить требованиям закупки медуслуг.

"Большинство заведений предоставили нам объяснения, но есть такие, которые этого не сделали. Поэтому мы сегодня остановили им оплату в соответствии с договором", - подчеркнула глава НСЗУ.

Последствия для руководителей

Кроме финансовых санкций, НСЗУ уже подготовила отчеты по результатам мониторинга прошлого года. Письма с информацией о нарушениях направлены в:

  • Министерство здравоохранения;
  • местные органы власти (учредителей учреждений).

Гусак добавила, что на основе этих данных местные власти смогут пересматривать решения о расторжении контрактов с отдельными руководителями больниц, где зафиксированы злоупотребления.

Читайте также о том, что Программа медицинских гарантий предлагает ряд услуг, которые являются бесплатными для пациентов. Однако до сих пор бывают случаи, когда больные оплачивают их из своего кармана. Впрочем, эти средства можно и нужно возвращать.

Ранее мы писали о том, кто может просматривать вашу историю болезней и защищена ли она от "слива".

