НСЗУ остановила выплаты части больниц, а руководителям грозят увольнения: в чем причина

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) пошла на радикальные меры в отношении медучреждений, которые не объяснили аномалии в графиках работы своих сотрудников. Речь идет о врачах, которые официально числятся в нескольких клиниках одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НСЗУ Натальи Гусак в интервью каналу "Доктор Булавинова".
Главное:
По словам Гусак, ведомство запустило систему автоматического мониторинга. Алгоритмы выявляют случаи, когда один специалист работает у нескольких поставщиков услуг одновременно, что может противоречить требованиям закупки медуслуг.
"Большинство заведений предоставили нам объяснения, но есть такие, которые этого не сделали. Поэтому мы сегодня остановили им оплату в соответствии с договором", - подчеркнула глава НСЗУ.
Кроме финансовых санкций, НСЗУ уже подготовила отчеты по результатам мониторинга прошлого года. Письма с информацией о нарушениях направлены в:
Гусак добавила, что на основе этих данных местные власти смогут пересматривать решения о расторжении контрактов с отдельными руководителями больниц, где зафиксированы злоупотребления.
