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На НСК "Олимпийский" назвали условия для дебатов

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 10:23
На НСК "Олимпийский" назвали условия для дебатов
Фото: замгендиректора НСК Виктор Анисимов (ОБК-Украина)

Для дебатов Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийском" еще не подавали заявки

Для организации дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко еще не подавали заявки на НСК "Олимпийский". Об этом на брифинге сообщил заместитель гендиректора НСК Виктор Анисимов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, НСК "Олимпийский" не получал заявок на проведение дебатов. Он также отметил, что из-за отсутствия технического задания на дебаты невозможно оценить их стоимость.

"Мы же провели финал Лиги чемпионов, потому все возможно", - сказал Анисимов, отвечая на вопрос о том, готов ли НСК провести дебаты со зрителями на стадионе.

Он уточнил, что все зависит от решения ЦИК, а заявку нужно получить хотя бы за два дня до дебатов.

"Мы ждем решения ЦИК и "Суспільного", чтобы узнать все технические аспекты", - добавил Анисимов.

Напомним, ранее сообщалось, что дебаты между кандидатами в президенты поддерживают более 70% украинцев.

Ранее также стало известно, что у "Суспільного" есть техническая возможность провести трансляцию дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе НСК "Олимпийский".

 

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