Дебаты между кандидатами в президенты поддерживают более 70% украинцев

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Большинство украинцев будут смотреть дебаты, если они состоятся

Три четверти (73,5%) украинцев считают, что кандидаты, которые выходят во второй тур президентских выборов, должны участвовать в публичных дебатах между собой: 44% - обязательно и еще 30% - желательно. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, проведенного в конце марта.

По данным опроса, только 18% считают, что такие дебаты не нужны.

В случае, если теледебаты между кандидатами состоятся, 42% граждан будут смотреть их в любом случае и еще 31% - если эти дебаты будут интересными и содержательными.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии. Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019 года, Всего было опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта 2019 года. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур выходят Владимир Зеленский, который получил 30,24% голосов, и Петр Порошенко - 15,95%. Второй тур должен состояться 21 апреля.

Напомним, Владимир Зеленский вечером 3 апреля предложил Петру Порошенко провести дебаты перед вторым туром на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Ночью 4 апреля Порошенко заявил, что согласно закону дебаты должно проводить "Суспильне" телевидение, но он согласен на предложение оппонента. "Но стадион так стадион", - сказал он.