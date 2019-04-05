На НСК "Олімпійський" назвали умови для дебатів

Фото: заступник гендиректора НСК Віктор Анісімов (ВБК-Україна)

Для дебатів Зеленського та Порошенко на НСК "Олімпійському" ще не подавали заявки

Для організації дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка ще не подавали заявки на НСК "Олімпійський". Про це на брифінгу повідомив заступник гендиректора НСК Віктор Анісімов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, НСК "Олімпійський" не отримував заявок на проведення дебатів. Він також зазначив, що через відсутність технічного завдання на дебати неможливо оцінити їх вартість.

"Ми ж провели фінал Ліги чемпіонів, тому все можливо", - сказав Анісімов, відповідаючи на питання про те, чи готовий НСК провести дебати з глядачами на стадіоні.

Він уточнив, що все залежить від рішення ЦВК, а заявку потрібно отримати хоча б за два дні до дебатів.

"Ми очікуємо на рішення ЦВК і "Суспільного", щоб дізнатися всі технічні аспекти", - додав Анісімов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дебати між кандидатами в президенти підтримують більше 70% українців.

Раніше також стало відомо, що у "Суспільного" є технічна можливість провести трансляцію дебатів між кандидатами в президенти України на стадіоні НСК "Олімпійський".