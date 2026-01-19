НС в енергетиці. Які обмеження зняті та що змінилось для українців

Головне:

НС в енергетиці оголошено з минулого тижня через морози та наслідки обстрілів,

одна з найгірших ситуацій у Києві,

комендантську годину послаблено , щоб українців цілодобово могли дістатися до пунктів обігріву,

, щоб українців цілодобово могли дістатися до пунктів обігріву, бізнес може працювати цілодобово, якщо є Пункт незламності,

в Києві Bolt та Uklon працюватимуть в комендантську годину ,

, 24/7 можуть працювати магазини, аптеки, АЗС, ТРЦ.

Фото: як змінились правила комендантської години (інфографіка РБК-Україна)

НС в енергетиці

У середу, 14 січня, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде введено режиму надзвичайної ситуації в енергетиці. Вже наступного дня таке рішення було ухвалено.

Фото: в Україні діє НС в енергетиці (інфографіка РБК-Україна)

Також було сформовано штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Його очолив новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як повідомляла прем'єр Юлія Свириденко, Кабмін запустив постійно діючі штаби: загальнодержавний та окремий для Києва та Київської області.

Зазначимо, у коментарі РБК-Україна експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев допускає, що НС в енергетиці може тривати аж до кінця опалювального сезону.

Комендантська година

Комендантську годину було вирішено послабити. Це потрібно для того, щоб українці, за потреби, могли у будь-який час дістатися до пункту обігріву чи Пункту незламності.

Під час дії комендантської години дозволено:

рух приватного транспорту,

без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях. Зокрема, це стосується і ТРЦ, за умови, що вони забезпечують функції пунктів незламності чи обігріву. Такі місця повинні мати: опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок.

Але це не можуть бути розважальні заклади.

Штаб з ліквідації наслідків НС або ОВА можуть додатково помʼякшувати правила комендантської години.

Нововведення і робота бізнесу 24/7

Одним із головних нововведень є робота бізнесу в комендантську годину - фактично цілодобово. Проте, це можливо за наявності Пунктів незламності. Тож, за цієї умови 24/7 працювати зможуть:

магазини,

аптеки,

АЗС,

заклади сфери послуг,

ТРЦ.

Зазначимо, наприклад у Києві вже було оголошено, що таксі Bolt та Uklon працюватимуть в комендантську годину.

Школи на канікули?

Також було прийнято рішення щодо освітнього процесу. Зокрема, у Києві зимові канікули в школах мають тривати до 1 лютого. Це не стосується дитячих садків.

Інші ж регіони мають визначити формат - або перейти на дистанційне навчання, або продовжити зимові канікули до 1 лютого.

Що вирішили щодо роботи шкіл в регіонах України - читайте в окремому матеріалі.

Пункти незламності

По всій країні розгорнуті понад 10 тисяч пунктів незламності, понад 1,2 тисячі з них - у Києві. Їх робота перебуває під контролем урядовців.

Профільні відомства стежать за їх укомплектованістю, наявністю генераторів, звʼязку, пального та витратних матеріалів.

У Кабміні також зазначали, що на період НС в енергетиці в пунктах незламності організовується харчування.

Що зі світлом?

Свириденко минулого тижня повідомляла, що будинки з електроопаленням можуть віднести до обʼєктів критичної інфраструктури. Це дасть змогу забезпечити постійний обігрів.

Крім того, за рішення Кабміну, всі ОВА та КМВА мали скоротити споживання електроенергії. Мова йде про обмеження зовнішнього освітлення будівель, підсвітку реклами, вуличне освітлення.

Ситуація в енергетиці на 19 січня

За даними Міненерго, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Обмеження діють по всій Україні.



Вночі РФ атакувала енергетику у кількох областях, фіксують знеструмлення у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях.

У Києві та області ситуація залишається складною, додаткове навантаження на енергосистему створюють морози. У Києві тривають аварійні відключення світла, графіки не працюють.

Зазначимо, вчора, гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснював, що Київ наразі в режимі екстрених відключень, але ситуація по районах відрізняється.

Він також повідомив, що ситуація в енергосистемі змінилася - наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг. Це означає, що максимальні інтервали у 7 годин без світла наразі неактуальні. Загалом же відключення тепер можуть тривати понад 16 годин.

Фото: відключення можуть тривати понад 16 годин (інфографіка РБК-Україна)

"Так, відсутність світла понад 16 годин - це жахливо. Але навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність. Бо є орієнтири - розуміння, коли світло має з’явитися", - пояснив він.