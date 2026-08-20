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НРК стають жертвами дронів, потрібна броня: військова розповіла про проблеми евакуації

11:27 20.08.2026 Чт
2 хв
На думку Тетяни Чорновол, для евакуації потрібні швидкі легкоброньовані авто
aimg Сергій Новіков
НРК мають доповновати, а не замінювати бронемобілі (фото: mod.gov.ua )

Наземні роботизовані комплекси (НРК) не можуть повністю замінити швидкий броньований транспорт для евакуації поранених, а сама система евакуації на фронті часто працює в режимі форс-мажору.

Про це пише РБК-Україна, з посиланням на заяву у Facebook військової Тетяни Чорновол.

Зокрема, вона звернула увагу на проблему використання НРК для евакуації після появи в мережі відео бійця, який самостійно вивозив поранених побратимів на пікапі.

За словами Чорновол, наземні роботизовані комплекси є надто повільними для таких завдань, через що евакуація може завершуватися трагічно.

"НРК дуже повільні і через це місії евакуації бійців часто трагічні. НРК з пораненими стають жертвами дронів", - зазначила вона.

На думку Тетяни Чорновол, основним транспортом для евакуації поранених має бути невеликий, швидкий і легкоброньований автомобіль із протимінним захистом.

Водночас вона наголосила, що НРК можуть бути частиною такої системи, але не повинні повністю замінювати броньований транспорт.

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Також військова підкреслила, що проблема не лише у швидкості наземних роботизованих комплексів, які використовують для вивезення поранених. На її переконання, евакуація у багатьох випадках досі залишається завданням, до якого підрозділи змушені готуватися самостійно.

"Евакуація в армійській системі на 5 рік війни це форс-мажор, до якого ніхто не готовий", - написала Чорновол.

Військова вважає, що у складі бригад мають працювати штатні евакуаційні підрозділи, які матимуть власний транспорт і необхідних фахівців - водіїв, медиків, операторів РЕБ, саперів та інших спеціалістів.

Нагадаємо, раніше воєнна кореспондентка розкритикувала підхід, за якого НРК вважають достатнім засобом для евакуації, а також відмову від закупівлі повноцінної бронетехніки через її вартість.

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