Український бойовий модуль "Шабля" поставили на НРК GEREON: як це виглядає

Німецька компанія ARX Robotics та українська ROBONEERS завершили початкову інтеграцію та випробування бойового модуля "Шабля" з наземним роботизованим комплексом GEREON. До кінця 2026 року компанії інтегрують модулі "Шабля" в конфігураціях M2 та MK 19 (M) із платформами GEREON.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ARX Robotics та ROBONEERS.

Що відомо про інтеграцію

За даними компаній, початкову інтеграцію та випробування бойового модуля "Шабля" з НРК GEREON завершили 29 жовтня 2026 року. Це наступний етап стратегічного технічного партнерства, підписаного 4 жовтня в Києві під час державного візиту до України канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, за присутності президента Володимира Зеленського.

До кінця 2026 року ARX Robotics та ROBONEERS мають інтегрувати модулі "Шабля" в конфігураціях M2 та MK 19 (M) з платформою GEREON. Перші постачання здійснять відповідно до оперативних потреб і запитів Сил оборони України.

У компаніях пояснюють, що поєднання дає змогу створити єдину бойову систему. Платформа GEREON забезпечує мобільність, розвідку й спостереження, а модуль "Шабля" виконує завдання вогневої підтримки.

Що відомо про GEREON і "Шаблю"

Серія GEREON - це НРК середнього розміру з модульною конструкцією. За твердженням ARX Robotics, вона складає найбільший парк НРК західного виробництва, розгорнутий в Україні. Платформа може виконувати різні завдання, зокрема логістичне постачання та евакуацію поранених.

Фото: GEREON з "Шаблею" (пресслужба ARX Robotics і ROBONEERS)

"Шабля" - це модульна лінійка дистанційно керованих бойових модулів ROBONEERS для різних систем озброєння. Компанія самостійно здійснює їхнє постачання, інтеграцію та технічну підтримку. За словами компаній, інтеграція з GEREON розширює коло платформ, на яких можуть працювати модулі ROBONEERS. Підрозділи зможуть обирати озброєння під конкретні завдання - від автоматів до гранатометів на одній наземній платформі.

"Сучасні збройні сили потребують платформ, здатних швидко адаптуватися до різних завдань, інтегрувати нові технології та безперебійно взаємодіяти з наявними системами", - заявив Максиміліан Від, CFO та співзасновник ARX Robotics.

"Бойовий модуль "Шабля" розроблений для адаптації до оперативних потреб військових підрозділів, а не навпаки", - зазначив генеральний директор ROBONEERS Антон Скрипник.

У компаніях також нагадали, що нове партнерство є продовженням співпраці, започаткованої угодою про створення ARX Industries. Це спільне підприємство вироблятиме НРК "Рись Pro" у Німеччині та Україні. За планами, протягом першого року виробництва воно випустить кілька тисяч систем.

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