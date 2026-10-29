ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Український бойовий модуль "Шабля" поставили на НРК GEREON: як це виглядає

15:48 29.10.2026 Чт
3 хв
aimg Лев Шевченко
Український бойовий модуль "Шабля" поставили на НРК GEREON: як це виглядає Фото: GEREON з "Шаблею" (пресслужба ARX Robotics та ROBONEERS)
Додати як бажане джерело в Google

Німецька компанія ARX Robotics та українська ROBONEERS завершили початкову інтеграцію та випробування бойового модуля "Шабля" з наземним роботизованим комплексом GEREON. До кінця 2026 року компанії інтегрують модулі "Шабля" в конфігураціях M2 та MK 19 (M) із платформами GEREON.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ARX Robotics та ROBONEERS.

Що відомо про інтеграцію

За даними компаній, початкову інтеграцію та випробування бойового модуля "Шабля" з НРК GEREON завершили 29 жовтня 2026 року. Це наступний етап стратегічного технічного партнерства, підписаного 4 жовтня в Києві під час державного візиту до України канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, за присутності президента Володимира Зеленського.

До кінця 2026 року ARX Robotics та ROBONEERS мають інтегрувати модулі "Шабля" в конфігураціях M2 та MK 19 (M) з платформою GEREON. Перші постачання здійснять відповідно до оперативних потреб і запитів Сил оборони України.

У компаніях пояснюють, що поєднання дає змогу створити єдину бойову систему. Платформа GEREON забезпечує мобільність, розвідку й спостереження, а модуль "Шабля" виконує завдання вогневої підтримки.

Що відомо про GEREON і "Шаблю"

Серія GEREON - це НРК середнього розміру з модульною конструкцією. За твердженням ARX Robotics, вона складає найбільший парк НРК західного виробництва, розгорнутий в Україні. Платформа може виконувати різні завдання, зокрема логістичне постачання та евакуацію поранених.

Український бойовий модуль &quot;Шабля&quot; поставили на НРК GEREON: як це виглядає
Фото: GEREON з "Шаблею" (пресслужба ARX Robotics і ROBONEERS)

"Шабля" - це модульна лінійка дистанційно керованих бойових модулів ROBONEERS для різних систем озброєння. Компанія самостійно здійснює їхнє постачання, інтеграцію та технічну підтримку. За словами компаній, інтеграція з GEREON розширює коло платформ, на яких можуть працювати модулі ROBONEERS. Підрозділи зможуть обирати озброєння під конкретні завдання - від автоматів до гранатометів на одній наземній платформі.

"Сучасні збройні сили потребують платформ, здатних швидко адаптуватися до різних завдань, інтегрувати нові технології та безперебійно взаємодіяти з наявними системами", - заявив Максиміліан Від, CFO та співзасновник ARX Robotics.

"Бойовий модуль "Шабля" розроблений для адаптації до оперативних потреб військових підрозділів, а не навпаки", - зазначив генеральний директор ROBONEERS Антон Скрипник.

У компаніях також нагадали, що нове партнерство є продовженням співпраці, започаткованої угодою про створення ARX Industries. Це спільне підприємство вироблятиме НРК "Рись Pro" у Німеччині та Україні. За планами, протягом першого року виробництва воно випустить кілька тисяч систем.

Читайте також: Військові зможуть купувати дрони-амфібії через Brave1 Market: що про них відомо

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кількість місій НРК на фронті зросла у 3,3 раза з початку 2026 року. За даними Міноборони, лише в серпні наземні роботизовані комплекси виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних завдань. Загалом станом на початок вересня в системі DELTA зафіксовано близько 112 тисяч таких місій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОПК Miltech
Новини
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою