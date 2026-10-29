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Украинский боевой модуль "Шабля" поставили на НРК GEREON: как это выглядит

15:48 29.10.2026 Чт
3 мин
aimg Лев Шевченко
Украинский боевой модуль "Шабля" поставили на НРК GEREON: как это выглядит Фото: GEREON с "Шаблей" (пресс-служба ARX Robotics и ROBONEERS)
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Немецкая компания ARX Robotics и украинская ROBONEERS завершили начальную интеграцию и испытание боевого модуля "Шабля" с наземным роботизированным комплексом GEREON. К концу 2026 г. компании интегрируют модули "Шабля" в конфигурациях M2 и MK 19 (M) с платформами GEREON.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ARX Robotics и ROBONEERS.

Что известно об интеграции

По данным компаний, начальную интеграцию и испытание боевого модуля "Шабля" с НРК GEREON завершили 29 октября 2026 года. Это следующий этап стратегического технического партнерства, подписанного 4 октября в Киеве во время государственного визита в Украину канцлера Германии Фридриха Мерца, в присутствии президента Владимира Зеленского.

До конца 2026 года ARX Robotics и ROBONEERS должны интегрировать модули "Шабля" в конфигурациях M2 и MK 19 (M) с платформой GEREON. Первые поставки будут осуществлены в соответствии с оперативными потребностями и запросами Сил обороны Украины.

В компаниях объясняют, что сочетание позволяет создать единую боевую систему. Платформа GEREON обеспечивает мобильность, разведку и наблюдение, а модуль "Шабля" выполняет задачи огневой поддержки.

Что известно о GEREON и "Сабле"

Серия GEREON - это НРК среднего размера с модульной конструкцией. По утверждению ARX Robotics, она составляет крупнейший парк НРК западного производства, развернутый в Украине. Платформа может выполнять различные задачи, в частности, логистические поставки и эвакуацию раненых.

Украинский боевой модуль &quot;Шабля&quot; поставили на НРК GEREON: как это выглядит
Фото: GEREON с "Шаблей" (пресс-служба ARX Robotics и ROBONEERS)

"Шабля" - это модульная линейка дистанционно управляемых боевых модулей ROBONEERS для разных систем вооружения. Компания самостоятельно осуществляет их снабжение, интеграцию и техническую поддержку. По словам компаний, интеграция с GEREON расширяет круг платформ, на которых могут работать модули ROBONEERS. Подразделения смогут выбирать вооружение под конкретные задачи - от автоматов до гранатометов на одной наземной платформе.

"Современные вооруженные силы нуждаются в платформах, способных быстро адаптироваться к разным задачам, интегрировать новые технологии и бесперебойно взаимодействовать с существующими системами", - заявил Максимилиан Вид, CFO и соучредитель ARX Robotics.

"Боевой модуль "Шабля" разработан для адаптации к оперативным потребностям военных подразделений, а не наоборот", - отметил генеральный директор ROBONEERS Антон Скрипник.

В компаниях также напомнили, что новое партнерство является продолжением сотрудничества, начатого соглашением о создании ARX Industries. Это совместное предприятие будет производить НРК "Рысь Pro" в Германии и Украине. По планам, за первый год производства оно выпустит несколько тысяч систем.

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Ранее РБК-Украина сообщало, что количество миссий НРК на фронте выросло в 3,3 раза с начала 2026 года. По данным Минобороны, только в августе наземные роботизированные комплексы выполнили более 25 тысяч логистических и эвакуационных задач. Всего на начало сентября в системе DELTA зафиксировано около 112 тысяч таких миссий.

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