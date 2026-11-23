Сьогодні одна з головних проблем НРК полягає в залежності від зв’язку та оператора. Коли робот долає кілька кілометрів складного маршруту, оператор має постійно контролювати його рух. Якщо зв’язок зникає, виникає ризик втратити машину.

Саме тому активно розвиваються кілька ключових напрямів. Перший напрям - це автопілот, який дозволяє платформі самостійно долати частину маршруту та обходити перешкоди. Другий - це Backtrack, тобто можливість повернення за пройденим маршрутом у разі втрати зв’язку.

Окремий напрям стосується застосування штучного інтелекту для виявлення загроз, зокрема FPV-дронів. Основна перевага автоматизації полягає у зменшенні навантаження на оператора, підвищенні стійкості до втрати зв’язку та можливості одночасного управління більшою кількістю платформ.

При цьому поле бою постійно змінюється, а наземний робот має працювати в умовах бруду, пилу, поганої видимості, перешкод і радіоелектронної боротьби. Алгоритми повинні правильно розпізнавати середовище й ухвалювати безпечні рішення.

Крім того, розробка повноцінної автономності потребує значних інвестицій, часу та кваліфікованих інженерів. Тому розробники рухаються поступово: спочатку автоматизуються окремі ділянки маршруту, потім більшу частину місії. Довгострокова мета полягає у створенні єдиної екосистеми, у якій наземні та повітряні безпілотні системи взаємодіятимуть між собою.

Головна складність роботи ШІ - це точність. Досягти виявлення загроз понад 95% - серйозна задача. Тому донавчання моделей - це постійний кропіткий процес.

Навчати ШІ лише на реальних відео можна, але не в такі короткі терміни і не у військовій сфері. Для прикладу, у TechUnity поєднують два джерела: відео з бойових місій і власні синтетичні датасети. Модель вчиться на десятках тисяч згенерованих синтетичних даних, а точність перевіряється на сотнях реальних відео та на тестуваннях.