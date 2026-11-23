Сегодня одна из главных проблем НРК заключается в зависимости от связи и оператора. Когда робот одолевает несколько километров сложного маршрута, оператор должен постоянно контролировать его движение. Если связь исчезает, возникает риск потерять машину.

Именно поэтому активно развивается несколько ключевых направлений. Первое направление - это автопилот, который позволяет платформе самостоятельно преодолевать часть маршрута и обходить препятствия. Второй - это Backtrack, то есть возможность возвращения по пройденному маршруту в случае потери связи.

Отдельное направление касается применения искусственного интеллекта для выявления угроз, в частности FPV-дронов. Основное преимущество автоматизации состоит в уменьшении нагрузки на оператора, повышении устойчивости к потере связи и возможности одновременного управления большим количеством платформ.

При этом поле боя постоянно меняется, а наземный робот должен работать в условиях грязи, пыли, плохой видимости, помех и радиоэлектронной борьбы. Алгоритмы должны правильно распознавать среду и принимать безопасные решения.

Кроме того, разработка полноценной автономности требует значительных инвестиций, времени и квалифицированных инженеров. Поэтому разработчики двигаются постепенно: сначала автоматизируются отдельные участки маршрута, затем большая часть миссии. Долгосрочная цель состоит в создании единой экосистемы, в которой наземные и воздушные беспилотные системы будут взаимодействовать.

Главная сложность работы ИИ - это точность. Достичь выявления угроз более 95% - серьезная задача. Поэтому дообучение моделей – это постоянный кропотливый процесс.

Учить ИИ только на реальных видео можно, но не в столь короткие сроки и не в военной сфере. Например, в TechUnity объединяют два источника: видео с боевых миссий и собственные синтетические датасеты. Модель учится на десятках тысяч сгенерированных синтетических данных, точность проверяется на сотнях реальных видео и на тестированиях.