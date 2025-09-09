NRC відкрила прийом заявок на фінансову підтримку: хто і як може отримати гроші

Норвезька рада у справах біженців (NRC) відкрила прийом заявок на отримання грошової допомоги. Отримати її зможуть деякі категорії українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Норвезьку раду у справах біженців в Україні.
Подати заявки можна з 9 вересня (12:00) до 18 вересня (17:00) на платформі NeedAid за посиланням.
Після завершення періоду подачі заявок кожному заявнику надішлють підтвердження отримання форми. У NRC наголошують, що код надсилатимуть лише один раз. Перевірити статус заявки можна буде з 20 вересня через інструмент самоперевірки, використовуючи номер телефону та ідентифікаційний код, зазначені під час подачі.
Грошова допомога призначена для домогосподарств, які перебувають у складних умовах через війну:
Кожна заявка проходить перевірку на рівень соціально-економічної вразливості, щоб допомога дісталася тим, хто її потребує найбільше. Домогосподарства, які отримували грошову допомогу від NRC або інших організацій менше ніж шість місяців тому, можуть бути не обрані.
Щоб подати заявку на отримання грошової допомоги, необхідно мати всі документи у чіткій, кольоровій та горизонтальній формі. До розгляду береться лише остання подана заявка - всі попередні автоматично видаляються.
Якщо інша людина допомагає вам заповнити заявку, переконайтеся у її надійності, щоб уникнути ризику шахрайства.
Для уникнення помилок рекомендується використовувати сучасні версії браузерів Chrome для Android та Chrome для iOS.
Користувачам Safari слід оновити операційну систему до останньої версії.
В організації також акцентують увагу на тому, що гуманітарна допомога NRC завжди безкоштовна. Організація не запитує банківські дані, PIN-коди чи CVV.
Особисті дані обробляються відповідно до законодавства, зашифровані та не передаються третім особам.
Отримати більше інформації можна через офіційні канали NRC:
NRC наголошує, що допомога розрахована на домогосподарства, які перебувають у найвразливішому становищі через війну, та закликає подавати заявки вчасно, дотримуючись усіх вимог.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2025 року стартував експериментальний проєкт базової соціальної допомоги для малозабезпечених родин. Вона об’єднує кілька видів виплат, спочатку отримають допомогу сім’ї з існуючими соцвиплатами, а з жовтня - інші категорії громадян. Розмір базової допомоги становить 4500 гривень, виплати фінансуються з держбюджету, система працюватиме через електронні кабінети та банки.
Також РБК-Україна розповідало, що в Україні продовжують діяти державні та міжнародні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Переселенці можуть отримати грошову допомогу, компенсації за оренду та комунальні послуги, допомогу на відновлення житла, підтримку працевлаштування та навчання. Для отримання допомоги ВПО потрібно зареєструватися як переселенець і подати заяву через ЦНАП, "Дію" або відповідні портали.