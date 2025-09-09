NRC відкрила прийом заявок на фінансову підтримку: хто і як може отримати гроші

Подати заявки можна з 9 вересня (12:00) до 18 вересня (17:00) на платформі NeedAid за посиланням.

Після завершення періоду подачі заявок кожному заявнику надішлють підтвердження отримання форми. У NRC наголошують, що код надсилатимуть лише один раз. Перевірити статус заявки можна буде з 20 вересня через інструмент самоперевірки, використовуючи номер телефону та ідентифікаційний код, зазначені під час подачі.

Хто може отримати допомогу

Грошова допомога призначена для домогосподарств, які перебувають у складних умовах через війну:

проживають на територіях, де тривають бойові дії;

були змушені покинути свій дім;

повернулися до звільнених територій.

Кожна заявка проходить перевірку на рівень соціально-економічної вразливості, щоб допомога дісталася тим, хто її потребує найбільше. Домогосподарства, які отримували грошову допомогу від NRC або інших організацій менше ніж шість місяців тому, можуть бути не обрані.

Як правильно подати заявку

Щоб подати заявку на отримання грошової допомоги, необхідно мати всі документи у чіткій, кольоровій та горизонтальній формі. До розгляду береться лише остання подана заявка - всі попередні автоматично видаляються.

Якщо інша людина допомагає вам заповнити заявку, переконайтеся у її надійності, щоб уникнути ризику шахрайства.

Технічні рекомендації

Для уникнення помилок рекомендується використовувати сучасні версії браузерів Chrome для Android та Chrome для iOS.

Користувачам Safari слід оновити операційну систему до останньої версії.

В організації також акцентують увагу на тому, що гуманітарна допомога NRC завжди безкоштовна. Організація не запитує банківські дані, PIN-коди чи CVV.

Особисті дані обробляються відповідно до законодавства, зашифровані та не передаються третім особам.

Отримати більше інформації можна через офіційні канали NRC:

електронна пошта: ua.info@nrc.no;

гаряча лінія: 0 800 302 007;

Viber: NRC Україна.

NRC наголошує, що допомога розрахована на домогосподарства, які перебувають у найвразливішому становищі через війну, та закликає подавати заявки вчасно, дотримуючись усіх вимог.