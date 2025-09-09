NRC открыла прием заявок на финансовую поддержку: кто и как может получить деньги

Подать заявки можно с 9 сентября (12:00) до 18 сентября (17:00) на платформе NeedAid по ссылке.

После завершения периода подачи заявок каждому заявителю пришлют подтверждение получения формы. В NRC отмечают, что код будут отправлять только один раз. Проверить статус заявки можно будет с 20 сентября через инструмент самопроверки, используя номер телефона и идентификационный код, указанные при подаче.

Кто может получить помощь

Денежная помощь предназначена для домохозяйств, которые находятся в сложных условиях из-за войны:

проживают на территориях, где продолжаются боевые действия;

были вынуждены покинуть свой дом;

вернулись на освобожденные территории.

Каждая заявка проходит проверку на уровень социально-экономической уязвимости, чтобы помощь досталась тем, кто в ней нуждается больше всего. Домохозяйства, которые получали денежную помощь от NRC или других организаций менее шести месяцев назад, могут быть не выбраны.

Как правильно подать заявку

Чтобы подать заявку на получение денежной помощи, необходимо иметь все документы в четкой, цветной и горизонтальной форме. К рассмотрению берется только последняя поданная заявка - все предыдущие автоматически удаляются.

Если другой человек помогает вам заполнить заявку, убедитесь в его надежности, чтобы избежать риска мошенничества.

Технические рекомендации

Во избежание ошибок рекомендуется использовать современные версии браузеров Chrome для Android и Chrome для iOS.

Пользователям Safari следует обновить операционную систему до последней версии.

В организации также акцентируют внимание на том, что гуманитарная помощь NRC всегда бесплатная. Организация не запрашивает банковские данные, PIN-коды или CVV.

Личные данные обрабатываются в соответствии с законодательством, зашифрованы и не передаются третьим лицам.

Получить больше информации можно через официальные каналы NRC:

электронная почта: ua.info@nrc.no;

горячая линия: 0 800 302 007;

Viber: NRC Украина.

NRC отмечает, что помощь рассчитана на домохозяйства, которые находятся в уязвимом положении из-за войны, и призывает подавать заявки вовремя, соблюдая все требования.