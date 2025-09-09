NRC открыла прием заявок на финансовую поддержку: кто и как может получить деньги

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) открыл прием заявок на получение денежной помощи. Получить ее смогут некоторые категории украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Норвежский совет по делам беженцев в Украине.
Подать заявки можно с 9 сентября (12:00) до 18 сентября (17:00) на платформе NeedAid по ссылке.
После завершения периода подачи заявок каждому заявителю пришлют подтверждение получения формы. В NRC отмечают, что код будут отправлять только один раз. Проверить статус заявки можно будет с 20 сентября через инструмент самопроверки, используя номер телефона и идентификационный код, указанные при подаче.
Денежная помощь предназначена для домохозяйств, которые находятся в сложных условиях из-за войны:
Каждая заявка проходит проверку на уровень социально-экономической уязвимости, чтобы помощь досталась тем, кто в ней нуждается больше всего. Домохозяйства, которые получали денежную помощь от NRC или других организаций менее шести месяцев назад, могут быть не выбраны.
Чтобы подать заявку на получение денежной помощи, необходимо иметь все документы в четкой, цветной и горизонтальной форме. К рассмотрению берется только последняя поданная заявка - все предыдущие автоматически удаляются.
Если другой человек помогает вам заполнить заявку, убедитесь в его надежности, чтобы избежать риска мошенничества.
Во избежание ошибок рекомендуется использовать современные версии браузеров Chrome для Android и Chrome для iOS.
Пользователям Safari следует обновить операционную систему до последней версии.
В организации также акцентируют внимание на том, что гуманитарная помощь NRC всегда бесплатная. Организация не запрашивает банковские данные, PIN-коды или CVV.
Личные данные обрабатываются в соответствии с законодательством, зашифрованы и не передаются третьим лицам.
Получить больше информации можно через официальные каналы NRC:
NRC отмечает, что помощь рассчитана на домохозяйства, которые находятся в уязвимом положении из-за войны, и призывает подавать заявки вовремя, соблюдая все требования.
Напомним, в Украине с 1 июля 2025 года стартовал экспериментальный проект базовой социальной помощи для малообеспеченных семей. Она объединяет несколько видов выплат, сначала получат помощь семьи с существующими соцвыплатами, а с октября - другие категории граждан. Размер базовой помощи составляет 4500 гривен, выплаты финансируются из госбюджета, система будет работать через электронные кабинеты и банки.
Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине продолжают действовать государственные и международные программы поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Переселенцы могут получить денежную помощь, компенсации за аренду и коммунальные услуги, помощь на восстановление жилья, поддержку трудоустройства и обучения. Для получения помощи ВПЛ нужно зарегистрироваться как переселенец и подать заявление через ЦПАУ, "Дію" или соответствующие порталы.