НПЗ, склад Wildberries й не тільки. Зеленський підтвердив удари ЗСУ по важливих об'єктах РФ

Сили оборони України вночі та вранці 25 липня завдали низку ударів по важливих об'єктах Росії. Зокрема, дрони атакували НПЗ в Тюмені та склад Wildberries у Єкатеринбурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну", - повідомив президент.
За його словами, знову уражено підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по Україні. Відстань від державного кордону - близько 1200 кілометрів.
Також уражено НПЗ у Тюмені, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.
Є й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель.
Нагадаємо, вранці 25 липня українські дрони знову атакували склад маркетплейсу Wildberries у Росії. Цього разу - у Єкатеринбурзі. На місці ударів зафіксована пожежа.
У мережі повідомляли й про атаку на НПЗ у Тюмені.
Також цієї ночі дрони атакували Ростов, Енгельс та окупований Луганськ. У містах виникли пожежі.