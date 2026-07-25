НПЗ, склад Wildberries й не тільки. Зеленський підтвердив удари ЗСУ по важливих об'єктах РФ

"Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну", - повідомив президент.

За його словами, знову уражено підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по Україні. Відстань від державного кордону - близько 1200 кілометрів.

Також уражено НПЗ у Тюмені, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

Є й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель.