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НПЗ, склад Wildberries й не тільки. Зеленський підтвердив удари ЗСУ по важливих об'єктах РФ

13:17 25.07.2026 Сб
2 хв
Що ще сьогодні атакували українські дрони?
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ уразили НПЗ в Тюмені, склад Wildberries та інші важливі об'єкти РФ (Getty Images)

Сили оборони України вночі та вранці 25 липня завдали низку ударів по важливих об'єктах Росії. Зокрема, дрони атакували НПЗ в Тюмені та склад Wildberries у Єкатеринбурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну", - повідомив президент.

За його словами, знову уражено підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по Україні. Відстань від державного кордону - близько 1200 кілометрів.

Також уражено НПЗ у Тюмені, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

Є й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель.

Останні удари України по РФ

Нагадаємо, вранці 25 липня українські дрони знову атакували склад маркетплейсу Wildberries у Росії. Цього разу - у Єкатеринбурзі. На місці ударів зафіксована пожежа.

У мережі повідомляли й про атаку на НПЗ у Тюмені.

Також цієї ночі дрони атакували Ростов, Енгельс та окупований Луганськ. У містах виникли пожежі.

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