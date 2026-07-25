НПЗ, склад Wildberries и не только. Зеленский подтвердил удары ВСУ по важным объектам РФ

Силы обороны Украины ночью и утром 25 июля нанесли ряд ударов по важным объектам России. В частности, дроны атаковали НПЗ в Тюмени и склад Wildberries в Екатеринбурге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары. В эту ночь воины наших Сил обороны поразили в разных регионах России цели, работающие на эту войну", - сообщил президент.
По его словам, вновь поражено предприятие в Кирове, откуда поставляют компоненты для средств, по которым Россия наносит свои удары по Украине. Расстояние от государственной границы - около 1200 километров.
Также поражен НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.
Есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов с Ираном, и военный корабль.
Напомним, утром 25 июля украинские дроны снова атаковали склад маркетплейса Wildberries в России. На этот раз - в Екатеринбурге. На месте ушибов зафиксирован пожар.
В сети сообщали об атаке на НПЗ в Тюмени.
Также этой ночью дроны атаковали Ростов, Энгельс и оккупированный Луганск. В городах возникли пожары.